Чи скасують переведення годинників: Стефанчук висловився про закон

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук висловив сподівання, що закон про скасування переведення годинників буде підписано президентом України Володимиром Зеленським і він запрацює.

Про це заявив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час брифінгу 19 грудня.

Стефанчук також вважає, що скасування переведення годинників на літній час - це одна з перших ініціатив 47-го президента США Дональда Трампа. Голова ВР додав, що майбутній голова Білого дому вважає цю ініціативу безглуздою.

"Я дуже сподіваюся, що це один з перших випадків, коли Україна задала тренд усьому світу, першою проголосувавши за цей закон. А за нами вже йдуть США. Тому будемо очікувати, я дуже сподіватимуся, що це спонукатиме всіх прийняти правильне рішення", - наголосив Стефанчук.

Нагадаємо, Республіканська партія в США має намір скасувати перехід на літній час.

Додамо, що у ніч проти неділі, 27 жовтня, Україна перейшла на зимовий час, перевівши годинники на годину назад. Цей перехід мав стати останнім після ухвалення ВР закону про скасування подальших переведень часу. Однак у соцмережах розпалився скандал через вибір зимового часу, і багато людей висловили своє незадоволення і терміново звернулися до Зеленського.

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