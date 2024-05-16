Чи скасують після оновлення даних у ТЦК обмеження права керувати авто: пояснення Міноборони

Обмеження права на керування транспортним засобом для військовозобовʼязаних, які ухиляються від призову, скасують після оновлення даних у ТЦК і СП.

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін.

"За п’ять днів після того, як людина, яка має з’явитися до ТЦК і СП, і ухиляється, видається вимога щодо виконання обов’язку військовозобов’язаного. За десять днів, якщо вона ігнорує її, йде звернення до суду, і суд приймає рішення стосовно обмеження права керування транспортним засобом. Важливо пам’ятати, що це обмеження тимчасове. Якщо людина оновлює свої дані, то це обмеження скасовується", — пояснив Лазуткін.

Він також прокоментував чутки про автотранспортний обов’язок, що, мовляв, будуть забирати автівки. З його слів, "цей обов’язок давно діє, це — не нова норма". Деякі авто дійсно залучаються для державних установ, переважно спецтранспорт.

"Легкові ж автомобілі не вилучалися, можливо, були поодинокі випадки", — уточнив він.

Нагадаємо, військовозобов'язаних чоловіків, які ухилятимуться від призову, обмежать у праві керувати авто за вимогою військкомату. Всі подробиці відповідного рішення читайте в матеріалі ТСН.ua.

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