Чи скасують право військових на звільнення зі служби у новій редакції законопроєкту про мобілізацію: відповідь Безуглої

Безугла заперечила чутки про скасування права на звільнення з армії у новому законопроєкті про мобілізацію.

Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла спростувала чутки, що ширяться в Мережі, про те, що у новому проєкті закону про мобілізацію нібито мають скасувати положення про можливість звільнення військових зі служби.

Про це вона написала у Facebook.

"Ніхто не збирається прибирати норму про право на звільнення з конкретним терміном мобілізації, якщо б таке сталося, то сама заблокувала б... Ми маємо дати людям відповідь. І справедливівсть. Уникайте чуток", - написала Безугла.

Крім того, у коментарі до допису депутатка відповіла, що нову редакцію відповідного законопроєкту мають внести до Верховної Ради на розгляд протягом тижня.

Скриншот коментаря Безуглої у Facebook

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію. За їх словами, питання ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію займе кілька тижнів, а внести до Ради його мають "найближчим часом".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Нова редакція законопроєкту про мобілізацію: що змінилося? Новини від Міноборони | Калмикова".

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