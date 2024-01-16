Чи скасують право військових на звільнення зі служби у новій редакції законопроєкту про мобілізацію: відповідь Безуглої

Безугла заперечила чутки про скасування права на звільнення з армії у новому законопроєкті про мобілізацію.
Народна депутатка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла спростувала чутки, що ширяться в Мережі, про те, що у новому проєкті закону про мобілізацію нібито мають скасувати положення про можливість звільнення військових зі служби.
Про це вона написала у Facebook.
"Ніхто не збирається прибирати норму про право на звільнення з конкретним терміном мобілізації, якщо б таке сталося, то сама заблокувала б... Ми маємо дати людям відповідь. І справедливівсть. Уникайте чуток", - написала Безугла.
Крім того, у коментарі до допису депутатка відповіла, що нову редакцію відповідного законопроєкту мають внести до Верховної Ради на розгляд протягом тижня.
Нагадаємо, заступниця міністра оборони Наталія Калмикова розповіла, коли набуде чинності новий закон про мобілізацію. За їх словами, питання ухвалення нового законопроєкту про мобілізацію займе кілька тижнів, а внести до Ради його мають "найближчим часом".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Нова редакція законопроєкту про мобілізацію: що змінилося? Новини від Міноборони | Калмикова".
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