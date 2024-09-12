Чи скасують золоті та срібні медалі у школах: очільник МОН Лісовий відповів

Комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України вважає недоцільним фінансування виготовлення золотих та срібних медалей для шкільних випускників з державного бюджету.

Освітній комітет ВР рекомендував скасувати золоті та срібні медалі у школах. Очільник МОН запропонував винести це питання на громадське обговорення.

Про це сказав міністр освіти й науки України Оксен Лісовий журналістам на четвертому Саміті перших леді та джентльменів у четвер у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"Медалі — це ініціатива депутатів (скасування вручення золотих і срібних медалей випускникам шкіл — ред.), ми ще її не обговорювали з ними. Є певна традиція. Тому, я думаю, винесемо це на громадське обговорення і поспілкуємося щодо цієї ідеї", — сказав Лісовий.

Нагадаємо, раніше народна депутатка та секретарка освітнього комітету Наталія Піпа повідомила, що у Верховній Раді вирішили відмовитися від виготовлення золотих та срібних медалей для випускників шкіл за кошти бюджету. За її словами, Комітет з питань освіти, науки та інновацій Верховної Ради України вважає недоцільним фінансування виготовлення золотих та срібних медалей для шкільних випускників з державного бюджету.

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