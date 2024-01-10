Чи скоротять субсидію 2024 року після підвищення мінімалки: у Мінсоцполітики відповіли

На 2024 рік у держбюджеті передбачено збільшення видатків на житлово-комунальні субсидії.

Скорочення розміру субсидій після того, як від 1 січня зросла "мінімалка" в Україні, не очікується.

Про це повідомила перший заступник міністра соціальної політики Дарія Марчак в ефірі телемарафону.

"Я хотіла б заспокоїти: точно не передбачається скорочення розміру субсидій, не передбачається скорочення фінансування на субсидії, а навпаки, на 2024 рік у нас передбачено збільшення видатків на житлово-комунальні субсидії в державному бюджеті", - пояснила Марчак.

Вона нагадала, що субсидія також реагує на зміну тарифів, тоді відбувається процедура перерахунку.

"Після зростання соціальних виплат збільшиться розмір доходів громадян, і якщо не буде змін щодо тарифів, це може означати, що родина має більше доходів. А формула з надання субсидій розраховується таким чином, щоб не більш як 15% доходів витрачалися на комунальні послуги", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, куди звертатися для отримання субсидії під час опалювального сезону 2024.

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