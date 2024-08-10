Чи слід готуватися до відключень світла восени та взимку: думка фахівця

Є сподівання, що вдасться обійтися без відключень.

Щоб уникнути відключення восени та взимку, енергетики України працюють комплексно. Однак на відновлення української енергосистеми знадобиться 3-4 роки.

Про це в ефірі "Прямого" повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

Фактично українські енергетики сьогодні працюють 24/7, щоб підготувати систему до зими.

"Я сподіваюся, що результати цієї роботи українці взимку відчують. І це буде означати, що обмеження взимку будуть мінімізовані, наскільки це тільки можливо”, – каже експерт.

Обмежень може і не бути

Як відомо, останні кілька тижнів світло українцям не вимикають. За словами Харченка, ця стабільність зараз вкрай крихка. Вчора було обмеження для промисловості, сьогодні в певні години так само.

"Якщо температура буде збільшуватись, то найближчим часом можна чекати певних обмежень. Що дає змогу зараз працювати без обмежень, так це те, що температура знаходиться в такому ідеальному коридорі, коли не потрібно кондиціонування особливо і не потрібно опалювання", – зазначив Харченко.

На його переконання, у разі збереження поточного температурного режиму обмежень може і не бути. Зараз більша частина потужностей “Енергоатому” працює, і найближчим часом тільки певні реактори виходитимуть на ремонт, подальші планові ремонти, то стане трішечки на тиждень-півтора більш складно.

"Але якщо температура збережеться, то обмежень може і не відбутися. А далі вересень і жовтень в нас майже точно, якщо не буде нових атак і нових пошкоджень, то маємо шанси, що обійдемося без обмежень”, – переконаний він.

За словами Харченка, аби мінімізувати обмеження взимку, наразі енергетики працюють за трьома напрямками: відновлення пошкоджених потужностей, покращення фізичного захисту високовольтних мереж, а також планові ремонти атомних реакторів.

Як пояснив експерт, інтенсивна робота зараз відбувається за такими напрямками:

відновлення пошкоджених потужностей – те, що за нормативами мало б тривати 9-10 місяців, виконується за місяць.

відновлення високовольтних мереж і формування резервів обладнання – паралельно там відбувається робота над фізичним захистом і покращенням фізичного захисту високовольтних мереж.

планові ремонти атомних реакторів – їхня робота в зимовий період є критичною.

Що ж до сонячної генерації, на жаль, вона нас не врятує. Це винятково сезонна історія, наголошує експерт, і покладатися на неї неможливо.

Харченко додав, що для забезпечення нормального живлення зараз йде величезна робота над будівництвом розподіленої газоспалювальної генерації.

"Але ця робота триватиме щонайменше 3-4 роки. Нам необхідно відбудувати ті потужності, які дозволять гарантовано сказати: "українці не будуть мати обмежень", – підсумував директор Центру досліджень енергетики.

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