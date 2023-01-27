Чи спостергається підготовка окупантів до наступу на Таврійському напрямку: в Силах оборони розповіли

Якщо на Донбасі буде затишшя, тоді вже очікуватиметься можливий наступ окупантів на інших напрямках.

Загалом масштабної наступальної операції чи підготовки до неї з боку російських окупантів на Таврійському напрямку українські військові наразі не спостерігають.

Про це у телемарафоні "Єдині новини" заявив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін.

"У цілому якоїсь масштабної наступальної операції і підготовки до неї ми наразі не бачимо, бо всі основні зусилля ворог зосереджує на сусідніх Донецькому і Луганському напрямках", - сказава він.

Єрін додав, що ворог підтягує всі сили на Донбас, і його основне задання поки що там.

"Якщо там буде якесь затишшя тощо – тоді вже будемо очікувати, що можливо, почнеться і на інших напрямках", - сказав він.

За його словами, на Запорізькому напрямку ситуація залишається стабільно складною – Росія продовжує завдавати артилерійського вогню, ракетних ударів по населених пунктах та цивільній інфраструктурі, внаслідок чого є постраждалі серед цивільного населення.

"Тут продовжується активність ворога малими групами, розвідувальними або трохи такими диверсійними діями, на окремих ділянках фронту щодо перевірки, можна сказати так, на міцність нашої оборони. Наразі сили оборони відбили всі ці спроби, і ворог був змушений відступити. Лінія фронту змін не зазнала", - зазначив Єрін.

Також він прокоментував випадок, коли біля Херсона ЗСУ знищили катер, із якого хотіли висадитися російські диверсанти.

"Це тепер легкомоторні маленькі човни, які, у принципі, вони і раніше використовували. І наразі всі ці їхні рухи відслідковуються, щоденно є дані про те, що по кілька таких човнів у районі островів поблизу Херсона знищуються ЗСУ", - заявив керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Нагадаємо, напередодні, 26 січня, керівник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євген Єрін заявив, що російські війська не створили потужного ударного угруповання для наступу на Запорізькому напрямку.

За словами військового аналітика Ігоря Левченка, на різних ділянках фронту зараз починаються якісь активні дії, частину з яких можна розцінювати як відволікання уваги. Оскільки російське командування, виходячи з військової науки, намагається заплутати військових ЗСУ, українську розвідку, і приховати напрям головного удару.

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