Чи справді буде по 20 годин темряви: міністр зробив заяву про відключення світла взимку

Якщо будуть суттєві такі ворожі удари по енергетиці, то на сьогодні складно передбачити їхній вплив на систему.

Міністр енергетики Герман Галущенко назвав "вкидами" заяви про те, що взимку в Україні відключення світла можуть тривати по 18-20 годин.

Про це голова Міненерго заявив під час виступу у Верховній Раді.

Галущенко сказав, що Україна пройде зиму у нормальному режимі електрозабезпечення за відсутності нових важких російських ударів по енергетиці.

Також читайте Коли в Україні стане менше відключень світла: прогноз експерта

"З'явилося дуже багато експертів, які кожен день там якісь вкидають: там 20 годин без світла, 18. Насправді вони нічого не знають. Тому що, якщо не буде ударів, які критично вплинуть на енергосистему, ми пройдемо цю зиму в нормальному режимі", – запевнив міністр.

Водночас він додав – якщо такі удари будуть, то передбачити їхній вплив на систему на сьогодні складно.

"Тому всі ці оцінки, вони є умовними і не мають нічого спільного з реальністю", – додав Галущенко.

Нагадаємо, напередодні член енергетичного комітету парламенту Сергій Нагорняк заявив, що за найгіршим сценарієм, якщо РФ продовжить атакувати енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 год. на добу без світла та опалення.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.