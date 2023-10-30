Чи справді Ізраїль відмовив Зеленському у візиті: посол Бродський дав чітку відповідь

Міхаель Бродський наголосив, що Зеленський може приїхати до Ізраїлю в будь-який час.

Україна поки не надсилала запиту щодо можливого візиту президента Володимира Зеленського до Ізраїлю, але його чекають у країні у будь-який час.

Про це заявив надзвичайний і повноважний посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв′ю виданню Ynet.

Відповідаючи на запитання, чи насправді ізраїльська сторона на початку війни з ХАМАС заявляла, що візити Зеленського "не на часі", Бродський зазначив, що "це неправда, тому що від України не було офіційного запиту щодо візиту".

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"В Україну були надіслані повідомлення про те, що він (Зеленський – ред.) може приїхати до Ізраїлю в будь-який час, і я думаю, що він скоро приїде. Дата ще не призначена, але він бажаний гість в Ізраїлі, і я вірю, що візит відбудеться", - резюмував посол.

Нагадаємо, 16 жовтня видання The Times of Israel написало, що президент Володимир Зеленський хотів здійснити візит до Ізраїлю на знак солідарності у зв’язку з нападом ХАМАС. Проте Ізраїль нібито відповів відмовою на запит Офісу президента.

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