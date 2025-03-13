Чи справді командувача ОК "Північ" звільнили через події на Курщині: відповідь Генштабу

"Переміщення" генерал-майора Дмитра Красильникова не пов’язане з подіями в Курській області. Він припинив командування угрупованням військ "Курськ" близько чотирьох місяців тому.

Так звільнення Красильникова з посади командувача оперативного командування "Північ" прокоментував речник Генштабу ЗСУ Дмитро Лиховій, повідомляє "Суспільне".

"Збройні Сили цінують досвід. Переміщення військовослужбовців на посади, де вони можуть бути більш ефективними, є звичайним процесом військової кар’єри. Тож наразі розглядається питання про призначення Дмитра Красильникова на іншу посаду, відповідно до рівня його знань та досвіду", – сказав речник Генштабу.

Він також висловився про виведення Красильникова у резерв та призначення його на нову посаду. Так, Лиховій сказав, що через кардинальні зміни в системі управління ЗСУ велика кількість офіцерів переводиться та призначається на інші посади.

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"Відтак з метою недопущення погіршення його становища та прав щодо грошового забезпечення генерал-майор Дмитро Красильников тимчасово виведений у резерв. Про його нове призначення буде повідомлено окремо", – сказав речник Генштабу.

Нагадаємо, напередодні про звільнення Красильникова повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла. Свій допис вона зробила у відповідь на власне повідомлення про відхід ЗСУ з Курщини. Згодом сам Красильников підтвердив, що його звільнено з посади командувача ОК "Північ". Причину звільнення генерал-майору не пояснили.