Чи справді українці масово повертаються в окупацію: Мінсоцполітики оприлюднило офіційні цифри

Загалом 29 тисяч українців, які мали статус ВПО, повернулися до своїх місць проживання, але здебільшого це умовно безпечні регіони України.

За даними Міністерства соціальної політики України, на тимчасово окуповані території повернулося близько тисячі українців, які раніше мали статус внутрішніх переселенців (ВПО).

Про це відомство повідомило у відповідь на журналістський запит "Радіо Свобода".

В міністерстві також зазначили, що загалом через війну в Україні залишили свої домівки та зареєструвалися як ВПО 4,9 мільйона громадян.

"Станом на 02.12.2024 було зареєстровано 4,9 мільйона ВПО. Тобто за рік відбулося зменшення кількості ВПО на 250 тисяч осіб. Згідно з даними електронних систем Мінсоцполітики, станом на 01.11.2024 до попереднього місця проживання повернулося загалом 29 тисяч осіб (близько 7,7% від загальної кількості тих, хто знявся з обліку)", – пояснили у відомстві.

Також читайте Чому українці повертаються під ракети росіян: волонтер пояснив проблему ВПО

В Мінсоцполітики уточнили, що 29 тисяч осіб – це українці, які повернулися до будь-якого з регіонів країни, а саме:

умовно безпечні території (Київщина, Житомирщина, Чернігівщина тощо) – 18,9 тисячі осіб;

території можливих бойових дій – 9 тисяч осіб;

тимчасово окуповані території – 1 тисяча осіб.

Нагадаємо, наприкінці листопада народний депутат і член Комітету ВР з питань прав людини, деокупації та реінтеграції ТОТ Максим Ткаченко заявив, що близько 150 тисяч внутрішньо переміщених осіб повернулися на тимчасово окуповані території. На думку нардепа, головною причиною повернення є те, що переселенці на підконтрольній Україні території не змогли влаштувати нове життя.

Читайте також: