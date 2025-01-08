Чи справді в Україні запроваджують графіки відключення газу: заява ЦПД

Інформація про відключення газу – це фейк.
У Центрі протидії дезінформації України спростували інформацію про запровадження графіків відключення газу нібито у звʼязку з припиненням транзиту блакитного палива з Росії.
Про це йдеться у заяві ЦПД у Мережі.
У Telegram-каналах зі скриншотом статті в одному з українських видань, якої не існує, поширюється фейк про запровадження графіків відключення газу. Для перегляду "графіка" користувачів скеровують до Telegram-бота.
"Інформація про графіки відключення газу, нібито у звʼязку з припиненням транзиту російського газу через Україну, – не відповідає дійсності", – наголосили у ЦПД.
Там додали, що схожі повідомлення є типовим прикладом клікбейту з використанням дезінформаційних заголовків і фейкових статей. Мета таких дій – збільшити охоплення конкретного ресурсу.
До слова, як повідомили у раніше у "Нафтогазі", припинення транзиту російського газу через Україну не має вплинути на ціну газу для громадян.
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