Чи справді в Україні запроваджують графіки відключення газу: заява ЦПД

Інформація про відключення газу – це фейк.

У Центрі протидії дезінформації України спростували інформацію про запровадження графіків відключення газу нібито у звʼязку з припиненням транзиту блакитного палива з Росії.

Про це йдеться у заяві ЦПД у Мережі.

У Telegram-каналах зі скриншотом статті в одному з українських видань, якої не існує, поширюється фейк про запровадження графіків відключення газу. Для перегляду "графіка" користувачів скеровують до Telegram-бота.

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"Інформація про графіки відключення газу, нібито у звʼязку з припиненням транзиту російського газу через Україну, – не відповідає дійсності", – наголосили у ЦПД.

Там додали, що схожі повідомлення є типовим прикладом клікбейту з використанням дезінформаційних заголовків і фейкових статей. Мета таких дій – збільшити охоплення конкретного ресурсу.

Фейк про графіки відключення газу / Фото: Telegram / Центр протидії дезінформації

До слова, як повідомили у раніше у "Нафтогазі", припинення транзиту російського газу через Україну не має вплинути на ціну газу для громадян.

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