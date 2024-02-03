Чи справді Зеленський може скоро звільнити Залужного: що відомо наразі

Президент України Володимир Зеленський повідомив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному про його звільнення, але скасував своє рішення через тиск з боку вищого військового командування та міжнародних партнерів. Про це йдеться у матеріалі The Times від 31 січня.

Неназвані вищі офіцери розповіли, що Зеленський викликав генерала на очну зустріч. Там він заявив, що оцінки ситуації на фронті виявились радше позитивними, ніж реалістичними. Залужному запропонували піти у відставку, але він відмовився.

Згодом інформацію про звільнення почали публікувати у ЗМІ, що спричинило бурхливу реакцію у соцмережах. Окрім того, за даними джерел, свою стурбованість виразили командування та міжнародні партнери (включно зі США і Великою Британією).

Після поширення чуток про звільнення Залужного дав коментар прессекретар президента України Сергій Никифоров. Він заявив, що Зеленський не ухвалював рішення про відставку генерала.

У разі звільнення Залужного його популярність серед українців і підтримка військового суспільства створять додаткові виклики для влади. Його відставка - це точно не той крок, який сприймуть і підтримають широкі маси. Проте офіційні заяви заперечують можливе звільнення.

Епопея з "відставкою" Валерія Залужного триває.

ТСН.ua зібрав все, що наразі відомо.

Результати Ставки, на які чекала вся країна

Володимир Зеленський 3 лютого провів Ставку, на якій нібито мала вирішитися доля головкома Залужного.

Однак за результатами ставки ніяких кадрових рішень не відбулося. Натомість ключовими аспектами обговорення під час Ставки стали ситуація на фронті, виробництво дронів і снарядів та фортифікаційні споруди.

"План на 2024 рік. Збільшено контракти. Спланували додатковий бюджет саме на дрони і забезпечимо його виконання", – йдеться в заяві Зеленського за результатами Ставки.

За словами президента, загалом на цей рік понад 90% дронів на фронті – це вітчизняне виробництво.

Що кажуть в Офісі президента

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чутки щодо можливої відставки головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Я взагалі вважаю, що прогнозування та політизація цього процесу – це вкрай негативне явище. Ми маємо обговорювати, не те що нам хтось подобається чи не подобається, а обговорювати результативність тих чи інших дій з урахуванням війни як такої. Це ж конкретні смерті, конкретні втрати і конкретне просування чи непросування кудись", - сказав він.

Подоляк каже, що президент має щоденне спілкування з військовими, зокрема з головнокомандувачем, Генеральним штабом, керівниками оперативно-тактичних напрямків тощо. Слід "прагматично підходити" до цієї теми.

"Під час війни верховний головнокомандувач та його вертикаль приймає чи не приймає рішення. Але лише коли певне рішення таки ухвалено – він виходить і про це говорить. Президент у постійній комунікації, він постійно спілкується із суспільством, пояснюючи мотиви своїх дій та рішень. Але ми маємо виходити з того, які цілі будуть далі, як далі війна розвиватиметься, які для цього потрібні ресурси, чи зможемо ми зламати лінію фронту", - сказав радник керівника ОП.

Що кажуть експерти

Порядок звільнення головнокомандувача ЗСУ не передбачає подання міністра оборони на відміну від призначення на цю посаду, повідомив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок.

"Є один такий нюанс. Призначення головнокомандувача ЗСУ нібито відбувається за поданням міністра оборони, а звільнення – навіть без погодження, тобто президент може сам", – сказав Валерій Клочок.

Вплив чуток на настрої в рядах ЗСУ

Невизначеність в цьому питанні уже вплинуло на бойовий дух рядового складу української армії та роботу старших офіцерів із колегами з союзних збройних сил. "Існує невизначеність щодо того, чи підтримує накази генерала Залужного президент, що підриває довіру до командування", - пише NYT.

"Залужний користується дуже високим авторитетом в армії", — цитує газета лейтенанта Павла Величка, який служить у 101-й бригаді територіальної оборони України. За його словами, звільнення генерала стане "сигналом для командирів усіх рангів: незалежно від того, наскільки добре ви виконуєте свою роботу, вас можуть усунути без причини".

Усунення однієї з найпопулярніших фігур в Україні було б дуже суперечливим і ознаменувало б ключовий момент у війні України з Росією, пише The Economist.

"Обоє лідерів виглядають постраждалими від конфлікту, а суперечки між політичним керівництвом України та її військовим командуванням турбують головних союзників України", - зазначає видання.

Economist переконує, що відставка Залужного навряд чи допоможе відновити послаблену допомогу союзників, оскільки генерала високо цінують на Заході.

Гра на руку Росії

Медіа підкреслюють, що чутки про звільнення Валерія Залужного припадають "на особливо небезпечний для України момент війни", коли "Росія посилила атаки на полі бою одночасно з посиленням своєї пропагандистської кампанії, спрямованої на підрив підтримки України на Заході".

Зокрема, Інститут вивчення війни (ISW) наголосив, що російські пропагандисти використовують ситуацію для продовження низки інформаційних операцій проти України. ISW цитує "ветеранку російської пропаганди", головну редакторку Russia Today Маргариту Симоньян, яка заявила, що незалежно від того, правдиві повідомлення про усунення Залужного чи ні, "хаос... корисний Росії".

Що повідомляли раніше про конфлікт між Зеленським і Залужним

Раніше видання Financial Times писало про те, що українські військові відзначали розрив між реальністю на фронті та офіційними повідомленнями влади. Співрозмовники FT повідомили, що послання Зеленського "ми рухаємося вперед" і стратегія "суворої цензури поганих новин" - на тлі реальної ситуації на полі бою - "більше не є виправданим" та "не мотивують" українців та західних партнерів.

На початку листопада в журналі The Economist вийшло інтерв'ю із Залужним, в якому він зокрема заявив, що війна "зайшла в глухий кут". Інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ нібито викликало "панічні настрої" у міжнародних партнерів. Сам Зеленський після заяв Залужного стверджував, що не вважає ситуацію на фронті "патовою".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Відставка" Залужного! Скандал на всю Україну! Прокинувся навіть Кремль! Що трапилося?

Читайте також: