Чи спробує УПЦ МП "купити" місце в Лаврі: священнослужитель пояснив можливий розвиток подій

Держава забрала право в УПЦ Московського патрірхату безкоштовно і безстроково користуватися нижніми палатами Києво-Печерської Лаври. Яку лазівку в цьому питанні може знайти УПЦ?

Про це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів отець Георгій Коваленко – священнослужитель Православної церкви України, ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості.

"Я не чув у заявах української влади, що влада хоче грошей. Так, дійсно, користування було безкоштовним, і це теж дивна історія. Я думаю, що у держави є політична мотивація виконати рішення РНБО щодо духовної безпеки України, бажання звільнити заручників всередині самої Української православної церкви від Московського патріархату і людей та структур, які з ними пов’язані", – зазначив священнослужитель.

З іншого боку, за словами Коваленка, це і певна вимога.

"Я бачу, що все ж таки держава так само відкрита до діалогу та пропозицій. Так само українське суспільство, медіа та інші релігійні організації, в тому числі Православна церква України, будуть слідкувати за розвитком подій. Але це відносини між Україною та Московським патріархатом. Іноді Московський патріархат намагається цю ситуацію представити, як нібито це у них проблема з Православною церквою України. У них проблема саме з Україною та українським народом. Проблема неадекватної позиції, неадекватних дій під час війни", – пояснив священнослужитель Православної церкви України.

Нагадаємо, 15 березня митрополит УПЦ Московського патріархату записав відео, де заявив, що молився за президентсво глави держави Володимира Зеленського ще до виборів.

Наразі монахи УПЦ МП обурені, що їх виселяють із Лаври.

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