Чи стане мобілізація ефективнішою після ухвалення закону: у Міноборони пояснили

Прийнятий закон поліпшить мобілізацію, а також покращить облік військовозобов’язаних в Україні. Крім цього, це зменшить навантаження на тих, хто тримає зараз фронт, забезпечить ротацію і відпочинок цих людей.

Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Однозначно закон дуже потрібний, хоча і відрізняється від того, що було прийнято в першому читанні. Як відомо, деякі норми і деякі моменти змінилися. Але водночас цей закон поліпшить мобілізацію, покращить облік військовозобов'язаних, буде розуміння, хто є заброньованим, хто може бути мобілізованим, і в майбутньому хто може покращити своєю присутністю обороноздатність країни. Так чи інакше війська потребують поповнення. Зменшити навантаження на тих, хто тримає зараз фронт у надважких умовах, дуже потрібно. Це забезпечить і ротацію, і відпочинок цих людей. Тому дійсно - те, що закон нарешті є, однозначно добре для країни. Це збільшує можливості", - сказав він.

Водночас він пояснив, яка позиція Міноборони щодо покарань для ухилянтів.

"Міністерство оборони не має заохочувати людей, які не мають бажання захищати батькіщину. Зрозуміло, що певні заходи є, і вони мають бути. До речі, в тому законопроєкті, який проходив перше читання, були ще й інші заходи, тому пом'якшення можна навіть зараз спостерігати. Будемо сподіватися, що громадяни свідомо і відповідально поставляться до свого конституційного обов'язку", - додав він.

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію в другому читанні. За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати.

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