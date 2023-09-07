Чи стануть погодні умови на заваді наступу українських військ: відповідь генерала

Україна готова до війни за будь-яких погодних умов. Дощі, сніги й морози не стануть перепоною для просування наших бійців.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН.ua сказав генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 роках Микола Маломуж.

"В цей момент ми вже маємо практику війни і в складних погодних умовах, і дощів, і снігів, і морозів. Ми до цього готуємося, вже маючи техніку, яка може долати ці всі проблеми. Тому що це проблеми не тільки для наших військ, хоча ми наступаємо", – акцентував фахівець.

Складно не лише наступати, а й оборонятися

За словами Маломужа, якщо говорити про оборону – це складні умови і для росіян. Сьогодні вони маневрують: і Куп'янськ, і біля Бахмуту, і різні формати підтягування сил до Запорізької області.

"Коли дощі, коли величезні перепони – це дуже складно робити, це зменшення оперативності переміщення військ... Ми б'ємо далекобійними ракетами, особливо точними боєприпасами, гаубицями, які б'ють на 40-60 кілометрів по всьому полю бою, і рухатись там сильно дуже складно... Я думаю, прийде такий тип війни – контрбатарейний, але сили і засоби у нас потужні, будуть їх нищити по всіх напрямках", – говорить Маломуж.

І ми будемо рухатися далі, використовуючи оперативну ситуацію. Сили й засоби, які зараз використовуються на фронті, вони можуть використовуватися і в період складних погодних умов.

"Якщо ми говоримо про не надзвичайні погодні ситуації, а чергові, рядові, я думаю, що це не велика перепона для наших військ", – запевняє розвідник.

Нагадаємо, у НАТО відзначили прогрес контрнаступу ЗСУ, який розпочався у червні. За словами генсека Єнса Столтенберга, спецоперація "набирає позицій".

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