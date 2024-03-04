Чи треба блокувати рахунки ухилянтів: міністр юстиції дав відповідь

Блокувати можуть будь-які рахунки особи, адже в законі немає конкретної прив’язки чи обмежень.

Нова редакція урядового законопроєкту №10449 щодо проходження військової служби, мобілізації та військового обліку передбачає можливість через суд тимчасово заарештувати кошти ухилянтів.

Міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю виданню РБК-Україна пояснив, чи треба блокувати рахунки ухилянтів.

"Законопроєкт, який розроблявся Міністерством оборони за спеціальною процедурою, він не надходив до нас для ретельного аналізу, тобто він правовий висновок наш не отримав. Нам точно треба вживати дієвих заходів, щоб унеможливити ухилення від виконання військового обов'язку, з одного боку. З іншого боку, ті обмеження, які накладаються, повинні мати певне логічне обґрунтування. Блокування рахунків в банку - воно найсенситивніше. Я переконаний, що за певних умов таке блокування можна було допускати, воно було б конституційне. Чи є ці умови у конкретно нашій ситуації, в нашому законопроекті? Утримаюся від коментаря. Оцінимо, якщо буде звернення", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що якщо військовозобов’язаний або резервіст добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення повістки не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), то працівники ТЦК звертаються до суду щодо накладення обмежень на таку особу.

Йдеться про тимчасове обмеження виїзду за кордон, у праві керування автівкою, а також арешт коштів на рахунках у банках чи інших фінансових установах або на електронні гроші.

Крім того, для українців готують смарт-мобілізацію. Що зміниться для військовозобов'язаних - читайте ТУТ.

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