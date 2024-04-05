Чи треба обмежено придатним терміново проходити повторну ВЛК — пояснення ТЦК

Зеленський підписав законопроєкт, який скасовує статус "обмежено придатних" до військової служби. Хто входить до цього списку і чи треба проходити ВЛК знову, пояснили у одному з ТЦК.

Обмежено придатним військовозобов'язаним не потрібно повторно проходити ВЛК.

Про це заявили у Полтавському ТЦК.

Зазначається, що попри поширену в медіа інформацію, зміни до законодавства, підписані Президентом України 3 квітня, не вимагають від обмежено придатних військовозобов'язаних повторного проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

"Подібні зміни стосуються статті 14 (Приписка громадян України до призовних дільниць) та статті 26 (Звільнення з військової служби) Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Тобто зміни стосуються допризовників і військовослужбовців, але не військовозобов'язаних громадян. Крім того Закон набуває чинності лише через місяць, а нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону, будуть змінені ще через три місяці", - зазначили в ТЦК.

Нагадаємо, "обмежено придатних" більше не існує, президент підписав відповідний документ. Скільки часу є, щоб пройти повторну ВЛК, за яких умов можна звільнитися з війська та який "сюрприз" чекає на військовозобов'язаних? Усі деталі гучних змін – в ексклюзиві TSN.UA.

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