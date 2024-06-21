Чи треба йти до ТЦК виключеним з військового обліку: юристка назвала нюанси

Навіть тим, хто був раніше виключений з обліку за станом здоров'я, можуть вручати повістки на проходження ВЛК.

Немало чоловіків в Україні були визнані непридатними до служби та зняті з військового обліку ще до початку повномасштабного вторгнення. Зараз у Міноборони кажуть, що їм також треба йти до ТЦК і оновлювати дані. З іншого боку, станом на сьогодні в Україні немає жодного документа, який би дозволяв проводити переогляд виключення з обліку на ВЛК.

Про це в коментарі “РБК-Україна” розповіла адвокат юридичної компанії “Riyako&Partners” Катерина Аніщенко.

Вона пояснила, чи треба оновлювати дані, відвідувати ТЦК та СП чоловіку, який був знятий з військового обліку з виключенням з військового обліку за станом здоров'я ще до початку дії воєнного стану.

Чи треба оновлювати дані виключеним з військового обліку

Чи потрібно оновлювати дані і йти до ТЦК чоловіку, якого повністю зняли з обліку і з виключенням з військового обліку за станом здоров'я ще до початку великої війни? “Так, до ТЦК йти необхідно. На цьому неодноразово наголошували у Міністерстві оборони в своїх роз'ясненнях. Виключений з обліку також має прийти до ТЦК, щоб оновити свої дані про те, що він дійсно виключений з обліку та отримати про це довідку”, — пояснює Катерина Аніщенко.

Якщо вручать повістку тому, хто виключений з обліку

Навіть тим, хто був раніше виключений з обліку за станом здоров'я, можуть вручати повістки на проходження ВЛК, зауважує фахівчиня.

“Проте, на мою суб'єктивну думку як правника, це не є законним. Оскільки переогляд такої норми на ВЛК не передбачено жодним нормативно-правовим актом. Станом на сьогодні в Україні відсутні будь-які документи, які б дозволяли проводити переогляд, якщо особа вже була знята з військового обліку за станом здоров'я. Про це варто заявляти при спілкуванні з представниками ТЦК”, — радить Катерина Аніщенко.

Якщо ви виключені з обліку за станом здоров'я, а вас відправляють на ВЛК для перегляду цього рішення, адвокат радить оскаржувати це в судовому порядку.

“Чоловік теоретично може отримати направлення на ВЛК, але може оскаржити таке направлення в судовому порядку. Також для цього може знадобитися допомога адвоката. Він може заздалегідь підготувати роз'яснення у письмовому вигляді про те, що на даний час немає нормативно-правового акту, за яким знятий з військового обліку має бути направлений на перегляд по ВЛК”, — каже вона.

Нещодавно її колеги, додає адвокат, зверталися по схожому випадку до одного із військоматів в України. Там повідомили, що особа, яка була знята з військового обліку, не є військовозобов'язаною, і такому чоловіку не потрібно з'являтися до ТЦК.

“Хоча саме з такою трактовкою я не зовсім погоджуюся. Адже в Міноборони декларують, що треба з'являтися і одновлювати свої дані. Тобто має місце суперечливий момент. З одного боку, оновлювати дані треба всім чоловікам від 18 до 60 років. А з іншого, на законодавчому рівні це не передбачено. Тому часом має місце таке різнопланове трактування”, — підкреслює співрозмовниця.

Нагадаємо, названо єдину умову, за якої в будь-якому громадському місці, крім укриття, громадяни можуть відмовитися від перевірки документів з боку працівників ТЦК або правоохоронних органів, зокрема військово-облікових.

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