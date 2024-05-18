Чи треба йти до ТЦК, якщо оновив дані до 18 травня: пояснення

Від 18 травня усі без винятку військовозобов'язані мають оновити свої персональні дані в ТЦК.

Від 18 травня всім військовозобов'язаним необхідно оновити свої дані у військкоматах. Це треба зробити попри те, що раніше інформація вже була оновлена.

Про це пише РБК-Україна.

Так, у Міністерстві оборони наголошують, що з 18 травня усі без виключення військовозобов’язані повинні оновити свої персональні дані.

Водночас тим громадянам, які у своєму військово-обліковому документі мають відмітку про "виключення з військового обліку", не потрібно приходити для оновлення своїх даних, кажуть у Генштабі, хоча є нюанс.

"Якщо така інформація вже міститься у відповідних державних реєстрах та людина зможе пред’явити такий документ на вимогу уповноваженого представника ТЦК та СП, поліцейського або прикордонника", - додали у відомстві.

Нагадаємо, у суботу, 18 травня, в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію. ТСН.ua інформує про основні зміни.

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