Чи тримає Росія в Чорному морі свої кораблі: що кажуть в ЗСУ

Наразі кораблів російського флоту немає в акваторії Чорного моря. Окупанти перебазовують судна подалі від анексованого Криму.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив керівник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

"Вони продовжують свій рух у бік нового пункту базування. Фактично, вони заходили "на ночівлю" і після цього продовжують рухатися подалі від нашого Криму", -розповів він.

За словами, одиниці, які вийшли в море, - це ракетні катери.

"Вони заходили в Азово-Чорноморський район для проведення технічних випробувань. Кораблі будуються і, відповідно, вони мали пройти держвипробування, але ми знаємо, що перший корабель цієї серії, який вже тепер вибув зі складу, навіть він не до кінця пройшов ці випробування, тому побачимо ми їх не скоро", - каже Плетенчук.

Раніше Дмитро Плетенчук повідомляв, що в РФ не залишилося носіїв "Калібрів" в Криму. Останнім був "Циклон", який уразили Сили оборони України.

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