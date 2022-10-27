Чи в усіх українців розвинувся ПТСР і які є симптоми посттравматичного стресу: відповідь МОЗ

ПТСР – це порушення психічного стану, що може розвинутися після травматичної події.

Не у всіх українців, які мало не щодня чують сигнали тривог, гупання ППО та "прильотів", є ПТСР. Посттравматичний стресовий розлад розвивається лише у 20-30% людей, які пережили травматичні поді.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України.

"Психологічна травма, через яку розвивається ПТСР, завжди пов’язана з надзвичайно загрозливою або катастрофічною ситуацією. Такий розлад може змінити те, як людина думає, почувається та поводиться, може спричиняти значні негаразди і впливати на здатність до нормального функціонування. ПТСР розвивається лише у 20-30% людей, які пережили травматичні події", - йдеться у повідомленні.

Про наявність посттравматичного синдрому можуть свідчити симптоми, які можна поділити на чотири категорії:

симптоми повторного переживання, а саме: інтрузії (проживання травматичної події знову і знову), флешбеки (повторні спогади з відчуттям перебування всередині події), нічні жахи;

уникання нагадування, спогадів та думок про травму;

неконструктивні поведінкові рішення, когнітивні/емоційні порушення;

гіперзбудження, підвищена тривожність (посилене відчуття загрози).

"Людині, яка пережила травматичні події, дуже легко нашкодити. Тому експериментувати небезпечно. Роботу з такими людьми має проводити лише фахівець після відповідного навчання за доказовими методами, що пройшли належну наукову перевірку та були визнані на рівні міжнародних асоціацій", - наголосили в МОЗ.

Війна в Україні і ПТСР

Війна несе не лише видимі руйнування й загибель людей. Вона масово вражає психічне здоров’я українців. З кожним днем кількість людей, які відчуватимуть ці наслідки на собі, лише зростатиме. Навіть на тих, хто зміг стійко перенести перші місяці війни, чекає ментальне виснаження, адже звикання до постійного перебування в умовах війни також може мати негативний вплив на психічне здоров’я.

Тож ми розповідали, як розпізнати та вилікувати ПТСР та як допомогти дитині з посттравматичним стресовим розладом.

Як боротися зі страхом і турбуватися про психічне здоров'я під час війни – Катерина Булавінова

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