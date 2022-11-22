Чи варто українцям боятися "енергетичного апокаліпсису" - прогноз гендиректора YASNO

Гендиректор енергопостачальної компанії YASNO (субхолдинг ДТЕК) Сергій Коваленко вважає малоймовірним виникнення в Україні "енергетичного апокаліпсису" .

Про це Коваленко сказав в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи можливі наслідки для енергоспоживачів у разі нових обстрілів та пошкоджень об’єктів енергетичної інфраструктури, передає УНІАН.

"На мою думку, енергетичний апокаліпсис, тотальні відключення на якісь дуже-дуже довгі проміжки часу дуже малоймовірні. Тому що російські терористи розраховували, що вже 11-12 жовтня у нас настане цей апокаліпсис. Але вже 22 листопада - так, ми десь без світла, - але тотальної руйнації (енергосистеми) немає… Тому, на мій погляд, тотальна руйнація неможлива", - сказав він.

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Водночас, за словами Коваленка, органи державної, місцевої влади й енергетики мають плани на різні варіанти подій, вся енергосистема готується до найскладнішого сценарію.

"Але я вважаю, що ми пройдемо цей проміжок часу, і вже у квітні проблеми великої не буде", - підкреслив він.

Щодо нинішнього стану енергосистеми України Коваленко зазначив, що ситуація досить складна по всій Україні, і головне наразі питання – втримати енергосистему контрольованою і не допустити повних відключень електроенергії.

"Я вважаю, що, швидше за все, в режимі відключень електроенергії українцям доведеться жити до кінця березня - початку квітня", - сказав гендиректор YASNO.

Він додав, що це є "базовим сценарієм" розвитку подій, якщо не буде нових обстрілів і пошкоджень.

"Якщо будуть нові пошкодження, то можливо, будуть більш тривалі відключення – на 4-6 годин і більше. А якщо не буде обстрілів, не буде нових пошкоджень, і наша генерація, яка наразі недоступна з початку широкомасштабної війни, повернеться в енергосистему України, то ми з дефіцитної держави перетворимся знову на профіцитну, тоді всі ці відключення зійдуть нанівець", - повідомив Коваленко.

За словами гендиректора YASNO, на сьогодні найскладніша ситуація з енергопостачанням на деокупованих територіях та у прифронтових населених пунктах.

"Якщо ж говорити про тилові міста, то в першу чергу можна відзначити, що постраждав Київ та область, і Одещина", - сказав Коваленко.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що внаслідок ракетних ударів Росії по критичній інфраструктурі майже половина енергосистеми України виведена з ладу.

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