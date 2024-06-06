Чи варто "гнати" керівників ТЦК за скандали і провал мобілізації: думка військовослужбовиці

Леся Литвинова наголосила, що мобілізація в Україні провалена на всіх рівнях.

Комунікація ТЦК із суспільством в Україні зараз провалена, тому військкоматам потрібні зміни. З іншої сторони – керівні посади у військкоматах замінити важко, бо людина має розуміти специфіку служби.

Таку думку висловила військовослужбовиця, засновниця благодійного фонду “Свої” Леся Литвинова, передає "Київ 24".

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"Я не хочу оцінювати кожного окремого керівника ТЦК, я їх не знаю. Можливо, там є абсолютно прекрасні, абсолютно героїчні хлопці. Я дійсно не знаю. Те, що в нас провалена мобілізація на всіх рівнях, в тому числі й на державному, на рівні комунікації з суспільством, на рівні того ж суспільства з небажанням змінювати щось у своєму житті, бо за них обов’язково хтось воюватиме, тільки не вони", – каже військовослужбовиця.

На її думку, керівник ТЦК має вміти специфічним колективом і розуміти специфіку цієї служби. Зокрема, йдеться про документообіг і законодавство, яке конкретно стосується мобілізації.

Литвинова вважає, що низовий рівень працівників ТЦК можна швидко підтягнути та легко навчити. Однак керівні посади замінити важко.

"Інколи буває краще залишити людину яка вміє та розуміє, приставити до неї 2-3 заступників, які будуть цю людину стримувати у корупційному плані та замінити поступово, але це якась ідеальна історія. Я не вірю в те, що в нас таке буде", – розмірковує військовослужбовиця.

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пропонує посилити набір жінок для роботи у ТЦК та СП.

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