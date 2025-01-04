Чи варто очікувати автоматичного штрафу, якщо немає "страховки": у поліції пояснили деталі

Інформація про штрафи за відсутність "страховки" в автоматичному режимі не відповідає дійсності

Мережею шириться інформація про нібито початок фіксації та штрафи на водіїв за відсутність "страховки" в автоматичному режимі.

Ця інформація не відповідає дійсності, зазначив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький і пояснив, чому.

"Від початку року набув чинності новий закон про страхування, який передбачає перевірку наявності страхового полісу підрозділами Національної поліції, зокрема й із використанням камер автофіксації. Але є нюанси. Наразі немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення", – зазначив він.

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За словами Білошицького, потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення.

Система автофіксації, за словами заступник начальника Департаменту патрульної поліції, поки що технічно не адаптована для фіксації цього порушення.

"Це питання опрацьовуватиметься як технічно, так і нормативно, і про початок фіксації такого виду правопорушення в автоматичному режимі ми повідомимо громадян заздалегідь, з офіційних джерел, як і раніше", – сказав він.

Проте, як пояснив Білошицький, таке порушення може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше, тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й ваша безпека.

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року в Україні набрав чинності новий закон про автострахування. Він регламентує новий спосіб накладення штрафів за відсутність поліса "автоцивілки".

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