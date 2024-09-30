Чи варто очікувати ядерного удару після масованих дронових атак на РФ: у Кремлі відповіли

Прессекретар російського президента Володимира Пуітна Дмитро Пєсков заявив, що не варто пов'язувати українські дронові удари по території РФ з можливістю відповідних ядерних ударів. зокрема, на тлі нещодавньої зміни ядерної доктрини Росії.

Про це пише російське пропагандистське видання РИА Новости.

Про це рупор Кремля сказав на тлі нещодавньої зміни ядерної доктрини Росії. За словами Пєскова, Росія ухвалила важливі рішення.

"Ну, чесно кажучи, не потрібно надмірно апелювати до цього документа. Цей документ надзвичайно важливий. Ухвалено важливі рішення. Вони будуть формалізовані відповідним чином, але СВО триває своїм ходом, і тут не потрібно щоразу шукати якісь ув'язки", - йдеться в повідомленні.

Раніше Дмитро Пєсков також анонсував оголошення списку західних країн, які увійдуть до нової редакції ядерної доктрини РФ.

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