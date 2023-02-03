Чи варто українцям чекати на ранню весну: відповідть синоптикині

Офіційних прогнозів поки що немає. Буквально десь за тиждень-два вони з'являться.

Очікувати на прихід дуже ранньої весни в Україні не варто, але офіційні прогнози з`являться приблизно за тиждень-два.

Про це повідомила синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, у експертки запитали, чи варто чекати на ранню весну.

Також читайте В Києві можна побачити тропічних птахів-гігантів, яких врятували під час війни

"Офіційних прогнозів поки що немає. Буквально десь за тиждень-два вони з`являться. Але особисто я можу сказати, що зараз у нас лютий доволі інтенсивний у тому плані, що температура знижується, морози повертаються. Тому очікувати на дуже ранню весну, принаймні зараз, на цей момент, не варто", - пояснила Птуха.

Нагадаємо, бабак Тимко, якого традиційно 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.

Чи можливо прийняти нову реальність і як впоратися із втратою контролю через війну – Олег Чабан

Читайте також: