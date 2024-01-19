Чи варто українцям святкувати та розважатися, якщо в країні війна: думка військового

Можна зрозуміти обидві сторони: і тих, хто проти яскравих проявів радощів, і тих, хто прагне повноцінно жити навіть під час війни.

Більшість громадян України вважають, що в умовах воєнного часу слід обмежувати свої витрати на розваги та покупки. Однак все частііше у Мережі з'являються відео з шумних вечірок.

Військовий Дмитро Алєксєєнко в інтерв'ю РБК-Україна висловився щодо розваг під час війни в Україні.

"Святкування та розваги під час війни – складне питання. Тому це індивідуальна відповідальність кожної людини. З одного боку, потрібно знімати напругу, з іншого – пам'ятати про тих, хто зараз на передовій. Звісно, виникає відчуття несправедливості, коли це все висвітлюється в соціальних мережах, доки ти сидиш в холодних ямах, ховаючись від ворожих снарядів, та думаєш, чи ти взагалі будеш жити. Якщо святкування відбувається з повагою до ситуації в країні, то це нормально. Але мене дуже бісить, що військових роблять "другосортними" та можуть дозволити не обслуговувати або взагалі не впустити до закладу!" - сказав він.

Чи можна радіти життю під час війни - читайте у нашому матеріалі.

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