Чи варто вже зараз купувати генератори на зиму: міністр відповів і пожартував

У Міненерго відповіли, чи варто купувати генератори зиму. Також пообіцяли докласти максимум зусиль, щоб українцям вони не знадобилися.

Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"Купуйте і готуйтеся. А ми зробимо все, щоб вони вам не знадобилися... Ми будемо над цим працювати і далі. Основне, щоб потім з контексту, бо вже таке було, не вирізали, що "міністр сказав купувати генератори, подивіться, який жах", - жартівливо зазначив він.

Нагадаємо, у суботу, 4 травня, через мережеві обмеження діють графіки відключень світла у Харківській області та в Кривому Розі на Дніпропетровщині.

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