Чи варто зараз купувати долари: член Ради НБУ розповів про долю гривні

Сьогодні гривнева дохідність є значно більшою за доларову. Водночас національна валюта України в окремі періоди послаблюється, а в окремі – посилюється, тож про конкретні прогнози щодо курсу не йдеться.

Про це сказав член Ради НБУ Василь Фурман під час телемарафону.

"Купувати долари – однозначно ні. Сьогодні гривнева дохідність, наприклад, купуючи військові облігації чи кладучи на депозит в банку, вона є значно більшою, ніж доларова дохідність... Так, гривня в окремі періоди послаблюється, гривня в окремі періоди посилюється. Чи може гривня посилюватися?.. Так, однозначно може. Але зараз ніхто вам не скаже конкретних курсів, як воно буде", – сказав Фурман.

Нагадаємо, Нацбанк України встановив офіційний курс валют на четвер, 2 травня.

А член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин спрогнозував, чи підніме НБУ курс долара.

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