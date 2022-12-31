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Чи вдалося Росії влаштувати блекаут під Новий рік: відповідь Міненерго

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Чи вдалося Росії влаштувати блекаут під Новий рік: відповідь Міненерго

Фото: Associated Press

Герман Галущенко зазначив, що за всю історію незалежності України це найскладніші Різдвяні свята і Новий рік.

В Україні 31 грудня вдалося уникнути серйозних ушкоджень енергосистеми завдяки чудовій роботі ППО та завчасним технічним заходам.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко у Facebook.

"Енергетики нон-стоп працюють над відновленням енергопостачання", - зауважив міністр.

Галущенко наголосив, що за всю історію незалежності України це найскладніші Різдвяні свята і Новий рік.

"Ворог намагається зламати нас у будь-який спосіб. Проте попри плани агресора українські енергетики зроблять усе можливе і неможливе, щоб в новорічну ніч українці були зі світлом", - резюмував він.

Нагадаємо, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що 31 грудня окупанти випустили по Україні понад 20 крилатих ракет. ППО ліквідувала 12 із них.

Внаслідок російської атаки на цивільні об’єкти Києва одна людина загинула, 20 - постраждали. Госпіталізували 14 постраждалих, шістьом - медики надали допомогу на місці.

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Дата публікації
Перегляди
806
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