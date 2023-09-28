Чи вдасться взяти росіян у Бахмуті в оточення – думка Коваленка

У ворога – дефіцит людського ресурсу, тож навряд чи він витрачатиме на цьому напрямку багато бійців.

Росіяни не опиняться в оточенні в Бахмуті, тому що логістика працює. Зокрема, йдеться про східну артерію.

Про це в ефірі ТСН.ua сказав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

У росіян багато варіантів

За словами оглядача, сьогодні ми маємо під вогневим контролем саме південну артерію, і її перерізання буде дуже болісним для того гарнізону росіян і не тільки, який перебуває в Бахмуті, а також навколо. Але у них працює ще східна логістика.

"Якщо на південь там іде одна основна траса, то зі сходу там – три і, окрім того, там є ще й дороги між ними. Я нагадаю, що коли росіяни штурмували Бахмут, Сили оборони України тримали надійну оборону, використовуючи трасу 0504 через Іванівське та дорогу 0506 через Хромове", – каже оглядач.

Використовуючи лише дві ці логістичні артерії, ми успішно тримали оборону, а коли росіяни почали просуватися, то мали можливість навіть вивести свої підрозділи, щоб не наражати їх на небезпеку. Отже, у росіян майже втричі більше варіантів на східних околицях.

"Тому вони там не можуть залишитися в оточенні, лише якщо їхньому командуванню не буде вигідно, щоб їхній гарнізон опинився саме в оточенні. Але у мене є сумніви, що вони будуть так витрачати великий ресурс людський, якого у них і так дефіцит", – підсумував Олександр Коваленко.

Раніше військовий експерт Петро Черник сказав, що те, як довго окупанти можуть протриматися в Бахмуті, залежатиме від того, як буде рухатися оперативне оточення. Звільнення Андріївки і Кліщіївки – крок у цьому напрямку.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Зимовий період для фронту. Контроль у морях. Наступ на півдні України | КОВАЛЕНКО

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