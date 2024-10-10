Чи вдасться завершити війну з Росією мирним договором: відповідь дипломата

Військову агресію Росії в Україні не вдасться завершити договорами. Для закінчення потрібно вийти з контактної війни. Необхідний план виходу з широкомасштабної війни на іншу інтенсивність конфлікту.

Про це заявив експосол України у США Валерій Чалий в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Треба вийти із зіткнення на суходолі, де стріляють Калашникови і купа народу гине, де війна контактна - на відстані 3, 5, 10 кілометрів. Як вийти? Це точне снайперське озброєння, це гаубиці, це точні ракети. Тобто парадокс в тому, що Україна може перейти за допомогою Америки і інших партнерів до більш гуманної війни", - висловився він.

Чалий вважає, що президент диктатор РФ Володимир Путін може ухвалити рішення про закінчення війни, якщо побачить гарантовану підтримку України. На його думку, війна потрібна "фюреру". Втім, йому байдуже, де воювати. За словами Чалого, "наша слабкість його привела сюди, це його помилка, тому що зруйнує його модель".

"Частково є мета зруйнувати Україну, як країну, яка показала успішну модель розвитку. Але ж він шкодує за розвалом Радянського Союзу, і відновлення імперії - це мета. Та він же може відновлювати його не одразу з Україною. Він міг піти на країни Балтії, в інший бік, міг піти на Казахстан, трошки дисциплінувати його, зробити більш союзницьким, як Білорусь", - вважає колишній посол.

Зараз у світі період регіональних воєн, каже дипломат. Саме про свідчать події на Близькому Сході та в Азії. Україні, з його слів, потрібно перевести війну в інший бік - з Європи, і виставити бар’єр.

Нагадаємо, видання Corriere Della Sera повідомило, що президент України Володимир Зеленський був би готовий до припинення вогню вздовж лінії фронту в обмін на певні зобов’язання Заходу. Це буде нелегко, адже президентові Росії Володимирові Путіну недостатньо тих територій, які він уже захопив кров'ю мільйона людей. Диктатор хоче насамперед дестабілізувати Україну та контролювати її політично.

Читайте також: