Чи видають в ЦНАПі повістки: з'явилась вичерпна відповідь

Після оновлення військовозобов'язаними даних при особистому прийомі в ЦНАП повістки не видають

В Україні після оновлення військовозобов'язаними даних під час відвідування ЦНАПу повістки не видають.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” розповіла директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

“Після оновлення військовозобов'язаними даних при особистому прийомі в ЦНАП повістки не видають. Хочу підкреслити, що повістки видає тільки ТЦК. І відправляти на ВЛК теж можуть виключно тільки територіальні центри комплектування і соціальної підтримки. Нам як ЦНАПам таких повноважень не надавали. Оновлення даних військовозобов'язаних – це нова функція й для самих ЦНАПів”, - наголосила Наталія Шамрай.

Вона також додала, що раніше в цих установах військовозобов'язані дані не оновлювали, і це можна було зробити тільки в ТЦК і СП.

Нагадаємо, що під час оновлення даних у ЦНАПі військовозобов'язаний може отримати відмову і тоді йому потрібно йти до ТЦК та СП.

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