Чи відбудуться вибори в Україні 2024 року: що вирішили у Зеленського

В Офісі президента ще не вирішили, чи відбудуться вибори в Україні наступної весни, утім, така ймовірність є.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни".

У Зеленського вагаються щодо рішення, оскільки з одного боку, за графіком цієї осені мали би пройти вибори до Верховної ради, а наступної весни - вибори президента, тему виборів часто згадують західні партнери України. Попри це, проведення виборів під час війни вкрай ускладнено.

"Проти проведення виборів у поточних умовах говорять багато чинників. Не зрозуміло, як залучити до них мільйони виборців, які виїхали за кордон. Щодо цього давно ведеться аналітична робота, але готового рішення поки що ніхто не запропонував. Досвід інших країн, наприклад, Боснії та Герцеговини, в даному випадку нерелевантний (і через масштаб країн, і через те, що на Балканах голосували вже після війни, а не в розпал бойових дій)", - йдеться у повідомленні.

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Головною проблемою залишається явка виборців. Мільйони українців залишили країну, також стоїть питання, як забезпечити голосування у прифронтових зонах.

"Наприклад, штучне скасування військового стану на короткий час загрожує повним колапсом системи державного управління, оскільки військовий стан є фундаментом маси регуляторних актів і у разі його раптового скасування утворюється величезний правовий вакуум", - вказано у матеріалі.

Що відомо про можливі вибори в Україні

Тема проведення виборів під час війни в Україні набуває все більшого розголосу в суспільстві. Йдеться про парламентські вибори, які мали б відбутися вже цієї осені, та президентські – навесні 2024 року

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в державному бюджеті на 2024 рік коштів на вибори не передбачено.

Президент України Володимир Зеленський не заперечує проти проведення виборів у 2024 році, але вказав на низку проблем у їх організації, зокрема на окупованих територіях, на фронті та за кордоном.

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