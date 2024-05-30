Чи відключатимуть світло в останній день травня: в "Укренерго" дали відповідь

Про можливі зміни ситуації в енергосистемі "Укренерго" обіцяє повідомити додатково.

У п'ятницю, 31 травня, відключення світла в Україні не прогнозуються.

Про це повідомили в "Укренерго" 30 травня.

"Увага! 30 травня відключення не прогнозуються", – йдеться у повідомленні.

В "Укренерго" додали, що в разі зміни ситуації в енергосистемі, споживачів додатково сповіщатимуть про застосування заходів обмеження споживання.

Нагадаємо, в Україні буде два тарифи на світло: скільки доведеться платити і як зекономити.

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