Чи відключатимуть світло в останній день травня: в "Укренерго" дали відповідь

Про можливі зміни ситуації в енергосистемі "Укренерго" обіцяє повідомити додатково.
У п'ятницю, 31 травня, відключення світла в Україні не прогнозуються.
Про це повідомили в "Укренерго" 30 травня.
"Увага! 30 травня відключення не прогнозуються", – йдеться у повідомленні.
В "Укренерго" додали, що в разі зміни ситуації в енергосистемі, споживачів додатково сповіщатимуть про застосування заходів обмеження споживання.
Нагадаємо, в Україні буде два тарифи на світло: скільки доведеться платити і як зекономити.
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