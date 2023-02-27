Чи відмовилась Росія від обстрілів енергосистеми України і які нові цілі може обрати для ударів

У розвідці кажуть, що Росія все ще хоче знищити енергосистему України, а в Повітряних силах додають, що окупани можуть планувати обстріли по інших цілях.

РФ не відмовилася від мети знищити енергосистему України. Водночас новими цілями росіян можуть стати транспортна та гідротехнічна інфраструктура.

Про це РБК-Україна повідомив РБК представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Черняк.

"Їх основним завданням залишається знищення енергосистеми України. Йдеться не лише про об'єкти електрогенерації, а про паливно-енергетичний сектор в цілому - вони хочуть припинити постачання і нафтопродуктів, і електроенергії", - сказав Черняк.

Як зазначив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, новими мішенями ворога можуть стати транспортна та гідротехнічна інфраструктура.

"Схоже, що вони, можливо, зрозуміли: створити в Україні блекаут не вдасться, а зима вже закінчується, ракети у дефіциті, тому, ймовірно, вони плануватимуть удари по інших цілях", - сказав Ігнат.

Нагадаємо, за даними представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Черняка, Росія накопичила певну кількість штурмової авіації біля кордонів з Україною. Ворог планує задіяти її у найважливіших напрямах, де намагається вести наступ.

Читайте також: