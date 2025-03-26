Чи відправлятиме Фінляндія війська до України на початку перемир'я: відповідь Стубба

Можливість спрямування миротворців не відкидається.
Президент Фінляндії Олександр Стубб не вважає за доцільне для Фінляндії відправляти війська в Україну для спостереження за початковим припиненням вогню. Це може статися після досягнення миру.
Про це пише yle.
"Але необхідно залишити відкритою можливість відправлення військ пізніше у рамках мирного процесу та операції з міжнародним мандатом", - заявив Стубб.
Раніше президент Фінляндії розповів, що може допомогти Україні виграти війну.
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