Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Чи відправлятиме Фінляндія війська до України на початку перемир'я: відповідь Стубба

Чи відправлятиме Фінляндія війська до України на початку перемир'я: відповідь Стубба

Прапор Фінляндії / Фото: Associated Press

Можливість спрямування миротворців не відкидається.

Президент Фінляндії Олександр Стубб не вважає за доцільне для Фінляндії відправляти війська в Україну для спостереження за початковим припиненням вогню. Це може статися після досягнення миру.

Про це пише yle.

"Але необхідно залишити відкритою можливість відправлення військ пізніше у рамках мирного процесу та операції з міжнародним мандатом", - заявив Стубб.

Раніше президент Фінляндії розповів, що може допомогти Україні виграти війну.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація