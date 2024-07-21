Чи вигідно встановлювати сонячну батарею на балконі та чи "заживить" вона квартиру електроенергією

Для того, аби встановити вдома сонячну батарею потрібно мати саму панель та зарядну станцію.

В Україні через погодинні графіки відключення світла зріс попит на сонячні батареї. “В погоні” за світлом українці монтують їх навіть у себе на балконах та біля вікон, на дахах багатоповерхівок. Проте навіть наявність сонячних батарей не гарантує, що “заживити” можна буде всю квартиру - їхньої потужності вистачить для того, аби увімкнути комп’ютер, зарядити телефон чи включити електрочайник.

Про це пише OBOZ.UA.

Для того, аби встановити вдома сонячну батарею потрібно мати саму панель та зарядну станцію. Деякі магазини продають все це комплектом, проте вартість тоді стартує від тисячі доларів.

“Вартість моделі відомого виробника в інтернет-магазинах становить близько 25 тис. грн. Площа такої панелі в розібраному стані – два квадратні метри. В Київській області, якщо її розмістити під кутом у 35 градусів, щорічно така панель може давати 259 кВт-год струму. Зараз вартість такого об'єму електроенергії – 1118,8 грн. Якщо тариф не зміниться, така станція буде окупатись десятиріччями”, - пише видання. враховуючи виробіток портативної станції на 350 Вт.

Водночас якщо враховувати тільки вартість панелі, при умові, що у вас є зарядна станція типу EcoFlow, то вартість кВт-год електроенергії, виробленої на балконі, становитиме близько 1,1 грн (за умови, що впродовж гарантійного терміну у 20 років ви продовжите ефективно використовувати панель).

Купити панель можна і в китайському інтернет-магазині Allieexpres. В Києві місцевий мешканець придбав на початку липня таку панель за майже шість тисяч гривень. Йдеться про монокристалічну панель номінальною потужністю у 200 Вт. В Україні така панель коштує вже практично 13 тисяч гривень без знижки.

Фото: Business Insider

"Скільки генерує за день. Скажу відразу – не дуже багато. Вона повішена вертикально за балконом на західній частині дому. Починає працювати (хоч щось видавати) приблизно з 11:00 і до 20:00 (залежно від сонця). У пік поки що вона у мене видавала приблизно 80 Вт на годину. Коли тільки купили й почали тестити, вона нам видала 120 ватів. От прямо зараз віддає 50 ватів. Так мало, тому що її потрібно вішати під кутом до сонця", – розповідає киянин Юрій.

Водночас та кількість панелей, які фізично можна розмістити на балконі, потреби квартири все одно не покриють. Для цього необхідна площа в декілька квадратних метрів. Крім того, під час розміщення панелей забороняється змінювати фасад будинку.

Сонячну панель можна підключити до більшості зарядних станцій. Однак для цього треба переконатися, що панель і станція сумісні.

"Якщо панель на 200 Вт, то вона може пошкодити вхідний порт станції, яка, наприклад, розрахована на 30В та 8А", – розповів виданню продавець одного з профільних магазинів.

Нагадаємо, що ситуація із електроенергією в Україні має покращитися вже від 20-х чисел липня.

Ситуація зі світлом покращиться, - міністр Галущенко

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