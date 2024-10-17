Чи виключатимуть завтра світло через похоладання: відповідь "Укренерго"

Згідно з інформацією від" Укренерго", п'ятниця має пройти без відключень електрики.
Завтра, 18 жовтня, графіки відключень світла не застосовуватимуться.
Про це повідомляє "Укренерго".
"Завтра, 18 жовтня, заходи обмеження споживання не плануються", – йдеться в повідомленні.
"Укренерго" закликає українців споживати електроенергію ощадливо і користуватися потужними електроприладами у денні години, у період найпродуктивнішої роботи СЕС – з 10:00 до 16:00.
Нагадаємо, синоптикиня Наталія Діденко розповіла, що завтра, 18 жовтня, до України прийде антициклон, який зумовить заморозки практично у всіх областях.
Раніше директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко розповів, чи варто чекати на відключення світла у жовтні-листопаді.
Також експерт Центру досліджень енергетики Олександр Харченко назвав міста, в яких будуть найбільші проблеми зі світлом взимку.
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