Чи вимикатимуть в Києві та інших містах світло 14 жовтня: в "Укренерго" відповіли

12 жовтня у вечірній пік споживання було на 4% нижче середнього показника, а 13 жовтня – лише на 2,2%.

В "Укренерго" відповіли, що не планують запроваджувати обмеження енергоспоживання, водночас закликають до зменшення навантаження на електромережі.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

В "Укренерго" подякували українцям за "розумне споживання" електрики після російських атак, але просять скоротити споживання електроенергії протягом дня та особливо в ранковий і вечірній піки.

"Сьогоднішній вечір може стати третім після терористичних атак росії, коли енергосистема зможе обійтися без примусових відключень. Українці ввечері і 12-го, і 13-го жовтня в години-пік спожили менше, ніж у звичайний осінній день. Однак нам необхідно будь-що втримати нинішній рівень споживання. Адже попри те, що ми не переступаємо межу, з кожним днем споживаємо все більше. Наприклад, 12 жовтня у вечірній пік споживання було на 4% нижче середнього показника, а 13 жовтня – лише на 2,2%", - зазначили в "Укренерго".

В компанії нагадали не вмикати в цей час потужних електроприладів - обігрівачів, пральних машин, бойлерів тощо. За можливості користуйтеся ними вночі, коли споживання в енергосистемі найнижче. Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, наприклад, електрочайник та праску, пилосос та посудомийку.

"Учора нам вдалося стабілізувати електропостачання по всій країні після атаки російських терористів 10-12 жовтня на нашу енергетичну інфраструктуру. Графік примусових обмежень споживачів учора вже не застосовувався. Наразі наша енергосистема працює стабільно. Дякуємо українським енергетикам за їхні професіоналізм та мужність. Зараз пропускна спроможність магістральних енергетичних мереж знижена через численні руйнування внаслідок ракетних обстрілів. Енергетикам потрібен час для відновлення надійності енергопостачання споживачів", - додав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

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Росія обстрілює енергетичну систему Україну

Російські військові цілеспрямовано обстрілюють об'єкти енергетичної інфраструктури України. Найбільші пошкодження через атаку росіян на енергетичні об'єкти були 10-11 жовтня. Через це виникли проблеми з енергопостачанням у багатьох містах України. Зокрема, в Києві 11 жовтня розпочалися віялові відключення електропостачання.

Також внаслідок обстрілів РФ енергетичної інфраструктури Львівщини голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про можливі віялові відключення.

Військовий експерт Дмитро Снєгирьов вважає, що Росія хоче і далі шантажувати Європу енергоресурсами, а для цього позбавляє Україну можливості транспортувати енергетику до країн ЄС. На його думку, масовані обстріли України Росією жодним чином не пов'язані з призначенням командувати війною проти України Сергія Суровікіна.

Як Данія допоможе Україні застосовувати найновіші технології в енергетиці

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