Чи виробляє Україна власні танки: відповідь Мінстратегпрому

У Мінстратегпромі пояснили, що Україна не виробляє танки, але запевнили, що вирішили питання з їхнім ремонтом.

Наразі оборонна промисловість України не виробляє танки, але всі потреби по танковій програмі виконуються.

Про це заявив очільник Мінстратегпрому Олександр Камишін на пресконференції.

"Щодо танкової програми – не буду розкривати деталі. Ми не виробляємо сьогодні танки, але все що потребує від нас Міноборони, Генштаб по танковій програмі, ми робимо", – сказав Камишін.

Ремонт техніки

Також він запевнив, що питання ремонту танків було вирішене.

"Навесні по ремонту танків були постійно проблеми, мені довелося самому об'їхати прифронтові території, подивитися ремонт у бригадах, на заводах. На сьогодні можу сказати, що питання ремонту танків не стоїть взагалі. Ремонт вирішено. У нас достатня кількість наших заводів і людей", – зазначив міністр.

Камишін додав, що в Україні здатні відремонтувати "будь-яку позицію з того, що працює на фронті".

Раніше Олександр Камишін розповів, що Україна запустила в серійне виробництво свій аналог "Шахеда".

Також повідомлялося, що Росія здатна зробити або відремонтувати 100-150 танків на місяць.

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