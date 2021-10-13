Чи висаджуватимуть пасажирів без COVID-сертифікату з автобуса: пояснили у Нацполіції

Чи висаджуватимуть пасажирів без COVID-сертифікату з автобуса: пояснили у Нацполіції

Водії повинні контролювати наявність відповідних "ковідних" документів у пасажирів.

В Україні від 21 жовтня діятимуть нові правила пасажирських перевезень на період карантину. Для поїздки між регіонами потрібно мати тест на коронавірус або COVID-сертифікат, які перевірятимуть поліцейські.

Про це розповіла речниця Національної поліції Мар'яна Рева у коментарі РБК-Україна.

Спікерка каже, що поліцейські мають право проводити вибіркові перевірки наявності у пасажирів і водіїв "ковідних" документів. Утім, під час рейдів копи не будуть висаджувати пасажирів без масок і, наприклад, COVID-сертифікатів. Протоколи будуть складатися на перевізників.

"Висаджувати з транспорту нікого не будуть. Складатимуть адмінпротокол на перевізника. Тому водії повинні проконтролювати наявність відповідних документів у пасажирів", - додала Рева.

Водночас, за її словами, у міському громадському транспорті всі обов’язково мають бути в масках. Щодо наповненості, то кожен регіон може вводити ці обмеження на свій розсуд.

Нагадаємо, в Україні від 21 жовтня діятимуть нові правила пасажирських перевезень пасажирів між регіонами. Для кожної карантинної зони визначено необхідний перелік документів, які повинні мати і водії, і пасажири задля поїздок між регіонами України. Перелік цих документів доступний за посиланням.

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Новини України: кого стосуватимуться нові правила пасажирських перевезень

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