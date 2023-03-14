Чи виселять з Лаври Московський патріархат: всі подробиці скандалу між УПЦ і Мінкультом

З Києво-Печерської Лаври можуть виселити Українську православну церкву. Міністерство культури та інформаційної політики попередило керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП про розірвання відповідного договору оренди.

Намісник монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі митрополит Павло категорично відмовився звільняти приміщення і закликав вірян "підняти голос". УПЦ продовжує формально заявляти про "незалежність" від Москви, хоча нещодавно офіційна експертиза підтвердила її церковно-канонічний зв'язок з Російської православною церквою.

Міністр культури Олександр Ткаченко наполягає, що підсанкційні особи, пов'язані з Московським патріархатом, мають піти з Лаври. За таких умов частина ченців може залишитись, додає міністр.

ТСН.ua зібрав подробиці скандалу навколо виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври.

Мінкульт хоче розірвати договір з УПЦ МП

Українська православна церква 10 березня отримала лист-попередження від Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" про розірвання з 29 березня договору оренди території і приміщень Лаври. У листі йдеться, що міжвідомча робоча група встановила порушення монастирем умов договору щодо використання державного майна.

За даними ЗМІ, ревізія Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" проводилася від 1 січня 2018 року до 30 вересня 2022 року. Було зафіксувано численні порушення - йдеться про 36 самочинних будівництв. Усі незаконні новобудови є комерційними та господарськими приміщеннями, тобто не мають прямого відношення до чернечого життя.

Крім того, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко анонсував окрему ревізію для перевірки наявності та стану рухомого майна Києво-Печерської Лаври, зокрема, мощей святих та музейних експонатів - понад 800 екземплярів.

"Остання ревізія була у 2018 році, і всі об'єкти є у переліку. І будь-який крок, який зможуть здійснити представники УПЦ МП стосовно рухомого майна і власне музейних експонатів, буде зафіксований, і вони матимуть кримінальну відповідальність", - наголосив голова Мінкульту.

В УПЦ МП заявили, що в Міністерства культури України немає "жодних юридичних підстав для таких дій". Також стверджувалося, що висновки ревізії "складалися, вочевидь, упереджено та з грубим порушенням юридичних норм".

"Єдиною підставою для відселення монахів з православної святині є лише забаганка чиновників з Мінкульту, так само як це було і за радянської влади в 60-х роках минулого століття", - заявили в УПЦ МП.

Ткаченко уточнив, хто має піти, а хто залишитись

Голова Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що ревізія - "привід для того, щоб монахи змогли визначитися з тим, яким чином вони можуть залишатися у Лаврі". Міністр запевнив, що ніхто не вдаватиметься до насильницьких дій, якщо монахи відмовляться виконати умови та не захочуть покинути територію Лаври, але влада діятиме у межах закону.

Ткаченко наголосив, що передавання Лаври у безтермінове користування УПЦ МП було ухвалено за часів президентства Віктора Януковича і викликає багато питань. Також він натякнув, що Лавру мають залишити "підсанкційні особи з УПЦ МП, зокрема митрополити Антоній та Павло".

Голова Мінкульту зазначив, що монахи можуть залишитися у приміщенні Лаври, проте у якому форматі - це вже вирішиться згодом.

"Принципово ситуація зміниться, коли підсанкційні особи покинуть територію Лаври. Ті меседжі, які я отримую, свідчать про те, що ми можемо розраховувати на конструктивну позицію", - сказав міністр.

Президент України Володимир Зеленський висловився на підтримку ініціативи Мінкульту, назвавши її "зміцненням духовної незалежності".

"Я бачу схвалення українцями цих наших кроків – цілком законних. І ми продовжимо цей наш рух. Ми не допустимо, щоб у держави-терориста залишилась хоча б якась можливість маніпулювати духовністю нашого народу, руйнувати українські святині – наші Лаври – або красти з них будь-які цінності", - наголосив він.

В УПЦ МП відповіли українській владі

Настоятель монастиря УПЦ МП у Києво-Печерській Лаврі митрополит Павло (якого за любов до дорогих авто називають "Паша-мерседес") 12 березня під час проповіді закликав вірян "відстоювати свої права та свої святині".

Павло назвав українську владу "онуками вождів революції (1917 року – ред.) – гонителів Церкви". А духовенство ПЦУ скандальний ієрарх звинуватив у "оскверненні" Трапезного та Успенського соборів Лаври.

"Нам доведеться підняти голос. Ми повинні відстояти свою віру, ми не повинні осоромити Церкву, нехай навіть мене розстріляють. Я не боюся смерті", – наголосив він.

Згодом митрополит оприлюднив відеозвернення, в якому категорично заявив, що не буде звільняти приміщення Лаври.

Павло поскаржився, що проти нього запровадили санкції і нібито "хочуть забрати громадянство".

"Ми не колаборанти, ми громадяни своєї країни, ми люди, які тут живуть з 1988 року, у багатьох немає іншого місця, крім цього", – зазначив він.

Як Москва відреагувала на скандал

Патріарх РПЦ Кирило висловив свій протест проти дій української влади і закликав світ захистити Києву-Печерську Лавру. У своєму зверненні очільник РПЦ наголосив, що Києво-Печерська Лавра – "родоначальник спільної духовної та чернечої традиції російського, українського та білоруського народів".

За представників Московського патріархату заступився і Кремль. При цьому речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков відкрито назвав УПЦ Російською православною церквою.

"Це абсолютно безпрецедентне ставлення до представників церкви, Російської православної церкви. Ми вважаємо це неприпустимим. Ми вважаємо, що світове співтовариство має відповідним чином відреагувати на подібне обурливе рішення", - заявив Пєсков.

Ченцям пропонують вибір між Лаврою і Московським патріархатом

Українська влада шукає серед представників УПЦ МП в Києво-Печерській Лаврі "здорову спільноту", яка готова порвати зв'язки з Московським патріархатом не лише на словах.

Таку думку висловив в ефірі "1+1" у рамках всеукраїнського телемарафону священик Православної церкви України Георгій Коваленко, коментуючи вимоги Мінкульту.

"Дуже хороший посил. Ми бачимо, що держава дає можливість виходу з ситуації. Що таке Московський патріархат у Києво-Печерській Лаврі? Це адміністративна структура Московського патріархату, його керівництво, митрополія, синодальні відділи, які не є чернечею спільнотою. Напевно, їм там не місце до тих пір, поки вони афільовані з Московським патріархатом. Там є духовна семінарія і академія. Давайте уважно придивимося, чому там навчають хлопців з українськими паспортами - чи має вона бути в Лаврі? І там є чернеча спільнота, яку зараз представляє владика Павло. Питання до цієї спільноти, яке було і до керівництва Української православної церкви - ви врешті розірвете з Московським патріархатом, чи ні? Владика Павло - дійсно той ігумен, якого ви хочете бачити?" - зазначив Коваленко.

На думку священика ПЦУ, тим, хто захочеться залишитися в Лаврі, "доведеться обирати між Лаврою та Московським патріархатом".

"Які пропозиції у ченців Києво-Печерської Лаври? Чи є у вас варіант, який би був прийнятний з канонічної, юридичної точки зору? Який би довів державі й суспільству, що ви - не Московський патріархат, а православним довів - що ви православні?.. Мені здається, є спроби знайти здорову спільноту, вона там має бути, але це їх вибір - чіплятися за зв'язок з Московським патріархатом, або йти за своїм чернечим покликанням", - наголосив він.

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