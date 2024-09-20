Чи вистачить РФ солдатів, щоб досягти цілей війни та окупувати Україну: відповідь аналітиків

Нинішньої чисельності армії РФ недостатньо, щоб досягти довгострокових цілей Кремля щодо окупації всієї України, зниження загальної української боєздатності та захисту державного кордону РФ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Американські аналітики згадують публікацію The Wall Street Journal про те, що російський диктатор Володимир Путін не погодився на пропозицію колишнього очільника Міноборони Сергія Шойгу оголосити мобілізацію навесні 2024-го, намагаючись уникнути втрати електорату. Тоді "фюрер" заявив, що покладатиметься тільки на добровольців.

Джерело видання WSJ говорило про те, що поточної живої сили російських військ недостатньо. Втім, на запит журналістів прессекретар Кремля Дмитро Пєсков відповів, що РФ продовжує стрімко набирати контрактників і добровольців. Мовляв, цих сил достатньо, щоб підтримувати так звану "сво" в Україні.

"Путін уникає оголошення чергової часткової мобілізації після того, як у вересні 2022 року у відповідь на український контрнаступ було оголошено про мобілізацію 300 тисяч військових", — йдеться у звіті ISW.

Американські аналітики наголошують, ймовірно, РФ не має необхідного ресурсу особового складу для одночасної підтримки масштабу і темпів наступальних операцій в Україні та оборонних зусиль у своїх прикордонних регіонах.

Зазначається, що мобілізований російський військовослужбовець і військовий блогер наприкінці серпня 2024-го заявляв, що уряд РФ продовжує покладатися на решту регулярних сил, мобілізованих і ошуканих добровольців, які підписали короткострокові контракти. За допомогою такого особового складу підтримуються наступальні операції в Україні, попри погану підготовку і значні втрати від жовтня 2023 року.

Як повідомлялося, диктатор Володимир Путін суттєво збільшив чисельність своєї армії — ще на 180 тис. військових. У США вважають, що це "відчайдушний вибір у спробі продовжувати війну".

Читайте також:

Новий міністр МЗС закликав Румунію збивати російські ракети