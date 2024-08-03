Чи вистачить Україні електроенергії восени і взимку: в "Укренерго" відповіли

"Укренерго" працює над тим, щоб збільшити технічні можливості для постачання електроенергії з Європи, зокрема – із Польщі.

Про це розповів голова правління компанії Володимир Кудрицький.

"Ми ж продовжуємо працювати не лише над ремонтами і розбудовою захисту, а й над пошуком рішень залучення в Україну більшої кількості електроенергії з Європи. Зокрема активно працюємо з польською стороною, щоб збільшити технічні можливості і обсяг постачання електроенергії в Україну восени і взимку", – розповів Кудрицький.

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Він додав, що вже майже тиждень в Україні не запроваджують відключень світла. Стабільна ситуація в енергосистемі очікується і цими вихідними.

"Це важливе полегшення для всіх українців, але я мушу нагадати, що розслаблятися ми не маємо права: пошкодження енергосистеми значні, виклики перед нами теж. Спека вище 30 градусів ще може повернутися і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися", - попередив Володимир Кудрицький.

Нагадаємо, після настання холодів фахівці прогнозують дефіцит електроенергії. Наступні три місяці енергосистема України зможе забезпечувати потреби країни в електриці, тож відключення світла будуть мінімальними.

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