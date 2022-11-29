Чи вистачить Україні енергоресурсів взимку: відповідь очільника уряду Шмигаля

Україна входить у зиму із 14 млрд кубічних метрів газу в сховищах і з 1,3 млн тонн вугілля на складах.

В уряді запевняють, що енергетичних ресурсів, зокрема пального, в Україні достатньо, щоб спокійно пройти зиму.

Про це сказав голова уряду Денис Шмигаль під час засідання Кабміну у вівторок, 29 листопада.

За його словами, Україна входить у зиму із 14 млрд кубічних метрів газу в сховищах і з 1,3 млн тонн вугілля на складах. Імпорт пального в останні місяці становив близько 700 тисяч тонн щомісячно.

"Це стосується не лише газу та вугілля, але й пального. В умовах збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів розуміємо, що попит на пальне може зрости. Але його дефіциту Міністерство економіки не передбачає. Уряд перебуває в постійному діалозі з мережами пального й уважно стежить за балансом імпорту та споживання", — зауважив прем’єр-міністр.

Яка ситуація із пальним на тлі збільшення імпорту генераторів

Цього року в листопаді спостерігається збільшення попиту на пальне через збільшення імпорту дизельних та бензинових генераторів. Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн зауважив, що різкого зростання цін не відбулося. Втім, він підкреслив, що ціни зросли в найбільш популярних мережах, які отримали найбільшу частку цього нового попиту.

У Мінекономіки впевнені, що паливні мережі, найімовірніше, відчують підвищений попит, але враховуючи нинішні обсяги імпорту нафтопродуктів до України, до дефіциту пального дійти не повинно.

Найближчим часом ціни на пальне не зростуть – експерт Сергій Куюн

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