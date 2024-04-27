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Чи вистачить Україні грошей на пенсії та субсидії цього року: відповідь Шмигаля

Чи вистачить Україні грошей на пенсії та субсидії цього року: відповідь Шмигаля

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль / Фото: Telegram/Денис Шмигаль

Шмигаль запевнив, що після оголошеної допомоги Києву від США Україна зможе виплатити всі соціальні платежі до кінця року.

Україні цього року вистачить коштів в бюджеті на соціальні виплати, зокрема пенсії та субсидії. Це стало можливим завдяки новій допомозі від США.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів в ефірі телемарафону.

За його словами, в новому пакеті фінансування від США на майже 61 млрд доларів передбачено 7,5 млрд доларів прямої бюджетної допомоги.

"Це та частина "бюджетного пазлу", якої нам не вистачало, щоб закрити дефіцит бюджету до кінця цього року. Фактично, ми точно впевнені, що цього року і наступного року ми профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, всі субсидії. Тобто все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно та в повному обсязі. Власне, американська допомога дає нам впевненість в виконанні цих зобов'язань на 100%", - запевнив прем'єр.

Нагадаємо, Австралія також планує передати Україні 100 млн доларів допомоги, з яких 30 млн піде на безпілотники.

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