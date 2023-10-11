Чи вистачить в Україні газу для опалювального сезону 2023: відповідь "Нафтогазу"

Станом на зараз Україна вже накопичила 15,75 млрд кубометрів газу, це значно більше, ніж минулого року.

В Україні є цілком достатньо запасів газу, аби пройти опалювальний сезон 2023-2024.

Про це заявив очільник правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов в інтерв'ю LB.ua.

За його словами, урядом України поставлено завдання накопичити 14,7 млрд кубометрів. Водночас вже станом на зараз накопичено 15,75 млрд кубометрів газу.

"Нафтогаз навіть перевиконав план. На сьогодні вже є 15,75 млрд кубометрів газу. І до зими очікуємо перетнути відмітку 16 млрд кубів. Чи достатньо цього? Бо ж цифри в мільярдах кубометрів не завжди зрозумілі людям. Я мушу запевнити, що такі показники абсолютно достатні, щоб упевнено пройти зиму. Також ми продовжимо власний видобуток газу", - розповів Олексій Чернишов.

Він також порівняв показники минулого року. За словами Чернишова, на початок зими 2022 року в Україні було накопичено близько 14 млрд кубометрів газу. Тобто зараз накопичили значно більше, ніж торік.

"Є дві складові результату. Перша та найважливіша — збільшення видобутку українського газу. Завдяки Групі "Нафтогаз" він поступово зростав. Ми виходимо на відмітку +7%, якщо порівнювати з попереднім роком. Також маю зазначити, що вдалося забезпечити умови та посприяти видобутку приватними компаніями, які не могли експортувати вільний ресурс. Нафтогаз виходив на ринок закупівель, аби надати можливість цим компаніям видобувати і залишатися ліквідними. І другий фактор — це додатковий об’єм газу від зберігання нерезидентами. Нам вдалося долучити їх, що є важливим результатом", - пояснив Чернишов.

Нагадаємо, у Києві вже розпочинається опалювальний сезон. Тепло почали подавати в лікарні, школи і дитсадки, відповідно до заявок їхніх керівників. Коли три доби середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів з подальшим прогнозом на похолодання, розпочнеться підключення до опалення і комунальних будівель.

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