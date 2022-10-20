Чи витримає наша енергетична система: в "Укренерго" повідомили, скільки часу відновлюватимуть мережі

Графіки відключення світла в Україні дали свій ефект, тож, за словами голови правління Національної енергетичної компанії "Укренерго" "апокаліпсис відміняється".

Володимир Кудрицький розповів про це в ефірі "1+1".

"Сьогоднішні графіки відключення, які, на жаль, довелося запровадити через дефіцит потужностей в енергосистемі були ефективні. Це є контрольованим інструментом для стабілізації енергосистеми. Після масштабних руйнувань енергосистема потребує відновлення. Протягом цього періоду варто очікувати таких заходів, як обмеження споживання", - зазначив Володимир Кудрицький.

За його словами. ефект від закликів щодо економії споживання електроенергії вже відчутний.

"Але, на жаль, добровільні обмеження в споживанні виявилися поки недостаніми, внаслідок чого ми були змушені застосувати обмеження деякими підприємствами та застосувати графіки аварійних вимкнень для громадян", - додав експерт.

Для відновлення мереж до первинного стану потрібні не дні, навіть не тижні. Але для того, щоби відновити запас міцності енергосистеми України, знадобиться декілька тижнів. Як сказав Кудрицький, "звичайно, за умов, відсутності масштабних ракетних обстрілів.

Він також назвав найпроблемніші енергоділянки. А це центральні енерговузли: Київський, а також Харківський, що постраждав від ракетних обстрілів. За словами голови правління Національної енергетичної компанії "Укренерго", захід України також долучений до цього переліку.

Нагадаємо, за останні вісім місяців 30% українських ТЕЦ і енергогенеруючих об'єктів були уражені.

Цієї зими в Україні може виникнути ситуація, коли води, світла і тепла може не бути тижнями, а то і місяцями.

Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російською опозиційною журналісткою Юлією Латиніною.

Проблеми з енергопостачанням: що відомо

Росія продовжує завдавати ударів по об'єктах критичної інфраструктури України, зокрема по енергосистемі. Вчора, 19 жовтня, українців попередили про відключення світла найближчими днями.

Відключення будуть почергові - тривалість черги визначає обленерго, але не більше 4 годин.

У Раді попередили українців про наслідки, якщо не будуть економити світло. Якщо українці не мінімізують споживання електроенергії, віялові відключення можливі й надалі.

Читайте також: